“Se os músicos não tocarem, não recebem e isso torna-se num problema social”, afirma, justificando a aposta no festival em época de pandemia.

Para esta edição do JazzMatazz, que decorre ao ar livre, foram cumpridas todas as condições de segurança exigidas, sublinha o autarca: “Temos duas barreiras de entrada e os lugares são todos sentados, com a devida distância. Há três espaços de higienização, dois estacionamentos, casas de banho higienizadas, um ponto de emergência e camarins individualizados”, descreve.

Além disso, os espectadores têm de reservar bilhetes (gratuitos e limitados a 350 lugares por concerto) e receberão um guião de segurança.

Quanto à música, a organização reuniu nomes de peso, como o quarteto que junta Sérgio Carolino, Rúben da Luz, Rui Bandeira e João Martins, que terá Hugo Trindade como convidado especial, ou os Lokomotiv, de Carlos Barretto, Mário Delgado e José Salgueiro.

Também o guitarrista André Fernandes vai tocar na Mata dos Marrazes, acompanhado por Nelson Cascais e João Pereira. Eduardo Cardinho, vibrafonista da nova geração nacional, completa o cartaz, apresentando-se com João Barradas, André Rosinha e Diogo Alexandre.

“É um cartaz magnífico. Olhando hoje para ele, não consigo pensá-lo de outra forma”, diz Paulo Clemente, que acredita, à segunda edição, estar a nascer nos Marrazes um festival com futuro.

“Os músicos começam a ver este festival com outros olhos e isso vê-se pelo cartaz e por quem vem cá tocar. É um projeto que pode chegar a outro patamar”.

O festival JazzMatazz começa no sábado, com R’B & Mr. SC a subirem ao palco às 21:30, seguindo-se os Lokomotiv às 22:30.

No domingo, atuam nos mesmos horários André Fernandes, que apresenta “3 para 3”, e o conjunto de Eduardo Cardinho, com “In search of light”.