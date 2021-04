As apostas online relacionadas com Festival Eurovisão da Canção multiplicam-se com o início da contagem decrescente. As semifinais da 65.ª edição do concurso estão marcadas para 18 e 20 de maio e, a final, para dia 22.

De acordo com o site Eurovision World, que reúne vários dados das casas de apostas online, "Je Me Casse", interpretado por Destiny, é o tema favorito e lidera o ranking. A cantora vai representar Malta no concurso que este ano se realiza em Roterdão, nos Países Baixos.

No canal de Youtube do festival, o vídeo da canção "Je Me Casse" soma mais de quatro milhões de visualizações.

Ouça a canção: