Foi ao tentar impedir que o seu limpa-neves de seis toneladas atingisse o sobrinho adulto que levou o ator Jeremy Renner a sofrer o acidente no primeiro dia de 2023.

O relatório do gabinete do Xerife do Condado de Washoe, estado do Nevada, solicitado pela CNN, revela que o limpa-neve foi usado para tirar o camião preso do seu sobrinho e depois de rebocá-lo, começou a deslizar para o lado e depois pela colina abaixo.

Nessa altura, o ator de 52 anos saiu, mas não ativou o travão de emergência e percebeu que o 'snowcat' estava a ir em direção ao sobrinho. Ao tentar pará-lo ou desviá-lo, tentou subir à cabine pelas lagartas em movimento e foi imediatamente arrastado para baixo da pista lateral esquerda e atropelado.

As perícias detetaram que a luz de travagem no tablier da cabine não estava a funcionar e "alguns problemas mecânicos" poderão ter contribuído para o acidente, mas a ativação do travão teria impedido o veículo de avançar.

Com "o lado direito do peito... em colapso e a parte superior do tronco esmagada", e "extrema [dificuldade] em respirar", o ator foi ajudado pelo sobrinho e outras pessoas até chegar o auxílio e o transporte por helicóptero até ao hospital, onde ficou mais de duas semanas e foi sujeito a pelo menos duas operações.

Popularizado pela sua interpretação do herói Hawkeye nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel e na série em nome próprio no Disney+, e duas vezes nomeado ao Óscar, o ator revelou mais tarde que fraturou mais de 30 ossos.

Já está em casa, promoveu nas redes sociais a estreia da nova temporada da série "Mayor of Kingstwon", da Paramount+, que está em exibição em Portugal no serviço de streaming SkyShowtime.

Como confirmou numa mensagem onde mostrou "exercícios matinais" das sessões de fisioterapia e agradeceu aos seguidores as mensagens de apoio, tem um longo caminho de recuperação pela frente.