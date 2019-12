Jessie J é a mais recente confirmação para a edição de 2020 do MEO Marés Vivas. A cantora regressa a Portugal no dia 19 de julho para subir ao palco MEO do festival de Vila Nova de Gaia.

A artista vai apresentar o seu último disco, "R.O.S.E.", editado em 2018. O disco sucede a "Sweet Talker" e conta com temas como “Queen” e “Not My Ex”. "Price Tag", “Flashlight” ou “Bang Bang” também não ficarão de fora do alinhamento do espectáculo da cantora.

James Arthur e Liam Payne também vão subir ao palco do MEO Marés Vivas em 2020.

Os bilhetes para a edição de 2020 do MEO Marés Vivas estão à venda.

Bilhete Diário: 38 euros

Passe Geral: 70 euros

Passe Geral VIP: 180 euros

Bilhete Diário VIP: 70 euros