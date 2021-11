“Depois do êxito ‘Bem Me Quer’, genérico da novela da TVI, que marcou o lançamento de Joana Almeirante a solo, a cantora e compositora vai finalmente lançar-se na sua tão aguardada estreia ao vivo com dois concertos agendados para Lisboa e Porto”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

Joana Almeirante atua a 16 de março no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e no dia 31 do mesmo mês na Casa da Música, no Porto.

Nos dois espetáculos, a cantora “irá contar com amigos em palco”. Bárbara Tinoco junta-se a Joana Almeirante nas duas datas, Agir sobe ao palco em Lisboa e Miguel Araújo no Porto.