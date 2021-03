Na emissão desta segunda-feira, dia 22 de março, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou o direto de Sandra Celas na sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, a atriz, que fez parte do elenco de "Inspector Max", reagiu às críticas sobre a sua participação no protesto anti-restrições, que decorreu este fim de semana, em Lisboa.

"Nas últimas semanas, analisámos aqui o 'All Together Now', que dá na TVI ao domingo, e o 'Hell's Kitchen', que dá na SIC, também ao domingo. Nenhum dos dois me convenceu, sou sincera, não fiquei viciada e, como tal, virei-me para o Instagram... felizmente, apareceu a atriz Sandra Celas com um direto capaz de prender o espectador. Eu diria que é um conteúdo com potencial para repetir tantas vezes como o 'Inspector Max', que é o trabalho que marcou mais a carreira de Sandra Celas", começou por gracejar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Veja o vídeo: