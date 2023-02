Ao contrário do habitual, a emissão desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, de "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, não contou com a presença de Joana Marques.

Segundo Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, Joana Marques foi chamada a tribunal depois de um dos "visados" de "Extremamente Desagradável" ter avançado com um processo contra a humorista. Na sua conta no Instagram, a Joana Marques brincou com a situação e inspirou-se nas mensagens da alegada traição de Rúben da Cruz. "Não disseste que eu tinha ido ao tribunal hoje de manhã?", perguntou a Inês Lopes Gonçalves. "Achas? Não ia dizer isso na rádio", respondeu a apresentadora. "Só eu e a Ana é que sabemos. Podes ficar descansada. Não tenho interesse nenhum em criar-te problemas. Pelo contrário", acrescentou. Em 2021, Joana Marques revelou que tinha sido processada pelo cantor Jorge Martinez: "Não me orgulho disso, orgulho-me apenas da parte de ter sido absolvida. Imagina a vergonha que seria os meus filhos terem de me ir visitar a Tires e perguntarem: 'mãe, o que é que tu fizeste?'. E eu: 'olhem queridos, a mãe analisou jocosamente um videoclipe de Jorge Martinez. Mas o que importa é que aprendeu a lição e nunca mais o vai fazer".