"Este é, oficialmente, o melhor emprego do mundo", escreveu a humorista nas redes sociais.

Joana Marques decidiu fazer uma pequena pausa esta semana. A humorista regressa ao programa das manhãs da Renascença na próxima quinta-feira, dia 23 de novembro.

"Até me sinto mal por estar a divertir-me tanto no local de trabalho, vou fazer uma pausa. Para reflexão. Volto quinta-feira. Até lá, Ana Galvão e a Inês Lopes Gonçalves estarão ao vosso dispor para coisas tão estúpidas como esta (ou ainda piores)", revelou Joana Marques na sua conta no Instagram.