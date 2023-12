Joana Marques vai apresentar o seu novo espetáculo ao vivo na Altice Arena, em Lisboa. "(Des)Confia", apresentado como o "maior evento de desmotivação do mundo", está marcado para os dia 22 e 23 de março de 2024 e as duas datas já se encontram esgotadas.

"Vocês esgotaram duas datas desta palhaçada e depois admiram-se que a vossa vida não melhore", gracejou a humorista na sua conta no Instagram. "Obrigada a todos. Bom Natal e que 2024 seja o ano em que nos tornamos na nossa pior versão", acrescentou.

No espetáculo, Joana Marques vai contar com vários convidados. Ricardo Araújo Pereira, Madalena Abecasis e Sónia Tavares, dos The Gift, são as primeiras confirmações.