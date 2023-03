Na emissão desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, do programa "Dois às 10", da TVI, Cristina Ferreira comentou a alegada traição de Rúben da Cruz. Durante a conversa, a apresentadora criticou quem fez "graças" com a polémica.

"Acho sempre que as pessoas que se aproveitam destes momentos mais frágeis de alguns, para fazer graças e para ganharem visualizações, mostra muito daquilo que são as pessoas. Isso deixa-me realmente triste (...) Gosto muito pouco de pessoas que humilhem os outros e há aí muita gente que gosta muito de humilhar. É a única maneira de sobressair", frisou Cristina Ferreira.

Na sua conta no Instagram, Joana Marques reagiu aos comentários da apresentadora. "É urgente tomar uma atitude. As graças têm de acabar. Se estão comigo, e com a Cristina, manifestem-se. #BastaDeHashtags", escreveu a humorista na legenda que acompanha o vídeo publicado nas redes sociais.

"Para a próxima comentem no recanto do vosso lar, não estejam para aí a criar hashtags", gracejou Joana Marques. "Estive horas ao telefone com elas: 'Madalena, não sejas assim... estás aí a gozar, a gozar. E tu também, Pipoca'. Há limites, não me deram ouvidos. Eu tentei", acrescentou.

