Joana Sainz, cantora e bailarina espanhola, morreu em palco depois de um acidente com engenhos pirotécnicos. De acordo com a BBC, a artista estava em palco com a Orquestra Super Hollywood em Las Berlanas, cidade a 130km do centro de Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, os foguetes atingiram a cantora no estômago. O promotor do grupo disse à imprensa local que a explosão deverá ter sido causada por erro de fábrica no cartucho da pirotecnia.

No local, Joana Sainz foi assistida por paramédicos e por um médico, mas não resistiu aos ferimentos.

As autoridades estão a investigar o caso, não tendo ainda revelado oficialmente as causas do acidente.