Para celebrar os seus 60 anos, João Baião vai editar "O Outro Lado da Alegria – A História que vos Quero Contar", o primeiro livro de memórias escrito pelo apresenatdor.

O livro chega às livrarias e supermercados de todo o país, com chancela da Contraponto, a 9 de outubro, o dia seguinte ao aniversário do ator e apresentador.

O livro já se encontra em pré-venda nas livrarias online e lançamento – aberto ao público, mediante levantamento prévio de bilhete – está marcado para o dia 9 de outubr, às 18h30, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

"Este livro é outra coisa. Perguntei-me: 'Seria interessante se me colocasse na perspetiva das pessoas que acompanham o meu trabalho e que gostam de mim? Eu – como público – gostaria de ter um documento no qual ficasse registado o caminho daquela figura que admiro?' E respondi: 'Claro que sim!' É que, desde pequeno, quero saber o máximo possível sobre as pessoas que admiro: a história, a família, os gostos, as particularidades", conta João Baião em comunicado.

"Ainda assim, hesitei. Quem sou eu? Depois repreendi-me: “'oão, quem és tu? As pessoas conhecem-te e querem sempre saber de ti'. E, assim, avancei para esta aventura de escrita. Este é o outro lado da alegria, aquela a que todos me associam. É o lado que não se vê na televisão nem nos palcos, aquele sobre o qual vocês, porventura, nunca ouviram falar", acrescenta.