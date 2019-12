Em março, o ator deu colo a uma galinha morta durante um evento no Dia Nacional dos Direitos dos Animais.

A parceria também passa por dar a cara noutras campanhas, como a recente "We Are All Animals" [Somos Todos Animais] para promover legislação para banir circos que utilizem animais selvagens.

Joaquin Phoenix foi ainda produtor executivo em "The Animal People", um documentário sobre a luta de seis ativistas norte-americanos dos direitos dos animais contra indústrias de exploração poderosas que acabam acusados de terrorismo pelas autoridades pelo envolvimento numa controversa campanha de protesto.

O Papa Francisco, Oprah Winfrey e Anjelica Huston foram anteriores distinguidos pela PETA.