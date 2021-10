O grupo de pop-rock brasileiro Jota Quest regressa a Portugal com a digressão europeia "Jota Quest – 25 anos" no início de 2022. A banda vai atuar a 30 de janeiro no Campo Pequeno, em Lisboa, e, no dia seguinte, 31 de janeiro, sobe ao palco do Altice Fórum Braga.

O espetáculo da banda em Lisboa estava anteriormente agendado para o dia 16 de outubro de 2021.

O grupo composto por Rogério Flausino, Marco Túlio, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin, regressa a Portugal depois dos dois primeiros concertos no país, em 2018.

Os Jota Quest já receberam dois Grammy latinos. Com quase três milhões de discos vendidos, destacam-se os temas “Só Hoje”, “Amor Maior” e “Dias Melhores”.