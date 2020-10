John Lennon faria 80 anos esta sexta-feira, 9 de outubro. O ex-membro dos Beatles foi morto a tiro à porta do seu apartamento em Nova Iorque, em 1980. Tinha 40 anos.

O cantor que em criança sonhava ser feliz nasceu a 9 de outubro de 1940, em Liverpool, Inglaterra. 17 anos depois, formou a primeira banda, os The Quarrymen. Conheceu depois Paul McCartney e o guitarrista George Harrison, que se juntaram à banda. Com uma formação mais alargada, decidiram mudar o nome do grupo. Assim nasceram os Beatles, em 1960. Dois anos depois, Ringo Starr tornou-se o baterista.

O reconhecimento internacional chegou com canções como “I Wanna Hold Your Hand”, “All You Need Is Love” ou “Help!”.

"Quando fui para a escola, perguntaram-me o que é que eu queria ser quando crescesse. Eu escrevi 'feliz'", Jonh Lennon

Em 1970, o grupo separou-se e Lennon começou uma carreira a solo. “Imagine”, “Give Peace a Chance” e “Oh My Love” foram alguns dos temas que marcaram e marcam a história da música.

De "Let It Be" a "Imagine", as canções de John Lennon e dos Beatles continuam a tocar nas rádios de todo o mundo e a somar milhares de reproduções nos serviços de música de streaming - por exemplo, no Spotify, as cinco músicas mais ouvidas de Lennon somam mais de 30 milhões de reproduções, enquanto "Ain't She Sweet" (The Beatles) conta com quase cinco milhões.

Se as canções se tornaram hinos mundiais, algumas citações de John Lennon são lemas de vida e fonte de inspiração para muitas gerações. Recorde 10 frases do cantor:

“É uma falta de responsabilidade ficarmos à espera que alguém faça as coisas por nós.”

“A realidade deixa muito espaço à imaginação.”

“Um artista nunca pode ser absolutamente ele próprio em público, pelo simples facto de estar em público. Pelo menos, precisa sempre de ter alguma forma de defesa.”

“Amo a liberdade, por isso deixo as coisas que adoro em liberdade. Se elas voltarem é porque as conquistei. Se não voltarem, é porque nunca as tive.”

“A vida é aquilo que acontece enquanto estamos a fazer outros planos.”

“Viver é fácil com os olhos fechados.”

“A ignorância é uma espécie de bênção. Se não sabemos, não existe dor.”

"Conte a sua idade pelos amigos, não pelos anos. Conte a vida por sorrisos, não por lágrimas."

"Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe disse-me que a felicidade era a chave para a vida. Quando fui para a escola, perguntaram-me o que é que eu queria ser quando crescesse. Eu escrevi 'feliz'. Disseram-me que não entendia a tarefa, e disse-lhes que não compreendiam a vida. "

"O amor é uma promessa, o amor é uma lembrança, uma vez dado nunca é esquecido, nunca o deixe desaparecer."