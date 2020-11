O ator Johnny Depp perdeu o caso de difamação contra o The Sun, que lhe chamou "marido violento", avançou a BBC esta segunda-feira (2).

O ator processara o tablóide britânico por causa de um artigo violento a 27 de abril de 2018 em que dizia ter batido na sua então esposa Amber Heard, algo que este sempre negou.

Durante o mediático processo em julho, a estrela de "Piratas das Caraíbas", de 57 anos, defendia que a acusação do The Sun arruinou a sua reputação e custou-lhe valiosos papéis em Hollywood.

Já o tablóide alegava que o artigo era "correto" e podia sustentar as suas alegações com 14 casos de abuso contra Amber Heard, que terão alegamente ocorrido ao longo de três anos até a decisão da atriz de pedir o divórcio, em 2016.

A modelo e estrela de "Aquaman" testemunhou a favor do jornal e Depp foi ainda confrontado com os seus problemas com drogas e no seu estilo de vida excessivo. Mensagens privadas, fotos e testemunhos acusatórios vieram à tona.

Na sua deliberação, o juiz declarou que o The Sun tinha provado que o que estava no artigo era "substancialmente verdadeiro".

Um porta-voz do The Sun agradeceu a Amber Heard pela "sua coragem".

Numa declaração, o advogado da atriz disse que a decisão e as conclusões não eram uma surpresa para quem esteve presente nas sessões em julho e que esperavam apresentar "ainda provas mais significativas" no processo que vai avançar na justiça americana.