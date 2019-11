Johnny Orlando, vencedor do galardão de Melhor Artista do Canadá na edição deste ano dos MTV Europe Music Awards, tem apenas 16 anos e soma milhões de seguidores nas redes sociais - no Instagram, o jovem soma mais de seis milhões de seguidores e no Youtube conta com quatro milhões de subscritores.

O músico do Canadá é considerado por muitos como o novo Shawn Mendes ou o novo Justin Bieber. "Quando as pessoas dizem algo como 'és o novo Justin Bieber' e pensam que me estão a insultar. Mas não (...) É realmente uma honra ser comparado com eles", frisou em entrevista ao site Tiger Beat.

O jovem editou o seu disco, "Teenage Fever ", no início de 2019. "All These Parties", "What If" e "Waste my Time" são alguns dos singles do cantor, que começou por partilhar nas redes sociais versões de temas de outros artistas.

Na passadeira vermelha dos EMAs, em Sevilha, Johnny Orlando conversou com o SAPO Mag e confessou que estava feliz por receber o seu primeiro galardão nos prémios da MTV.