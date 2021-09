Estas cinco figuras da vida pública cultural portuguesa, todos eles com trabalhos escritos, vão ser proclamados sócios honorários da Associação Portuguesa de Escritores, numa cerimónia que terá lugar no histórico Café Martinho da Arcada, em Lisboa, pelas 12h30.

A cerimónia irá decorrer no próximo dia 29 de setembro, no café Martinho da Arcada, em Lisboa, irá decorrer “num ambiente de tertúlia”, antecedido de uma intervenção musical a cargo do acordeonista e compositor Paulo Jorge Ferreira.