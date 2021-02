O teatromosca inicia, no sábado, as “Jornadas de reflexão – Cultura(s) alicerçada(s)", iniciativa organizada pelo diretor artístico da companhia, Pedro Alves, com a proposta de discussão de temas fundamentais para a cultura.

A jornadas realizam-se durante três dias e debatem o papel da Cultura nas sociedades, o modo como a importância é comunicada e percecionada; a gestão de espaços culturais, a criação de redes de programação e a mediação de públicos; e o investimento na Cultura e as condições laborais. As jornadas vão contar com a participação de produtores, programadores, diretores artísticos, atores, autores, criadores, como Michel Simonot, Tiago Rodrigues, François Colbert, Joana Cardoso, Françoise Benhamou, Samuel Churin, Paulo Tormenta Pinto, Deolinda de Vilhena, Dipti Rao, Fernando Matos de Oliveira, Jesse James, Anthony Fung e Alberto García, entre outros, informou o teatromosca. A programação das jornadas, que se iniciam no sábado às 21h00, inclui também os nomes da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e do presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram