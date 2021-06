José Cid foi o convidado da emissão da passada quarta-feira, dia 2 de junho, da rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar", do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. No segmento, Ana Galvão leu as perguntas preparadas por Joana Marques e Filipa Galrão para o cantor.

Nas redes sociais, em reação à entrevista, o músico partilhou um vídeo onde brinca com Joana Marques. No vídeo, José Cid simula uma conversa com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Olhe, estou muito preocupado com a minha carreira porque há uma jornalista e apresentadora na Rádio Renascença, que é a Joana 'Má', que acaba de me destruir com um crítica horrível", graceja. "Foi exatamente por causa dela que deixei a minha carreira completamente pendurada", acrescenta.

"Aliás, ela foi pior do que o próprio coronavírus, para o qual já estou vacinado. Da Joana Marques eu não estou vacinado (...) Sr. Presidente, faça favor de arranjar alguns seguranças seus que a reprimam, porque ela é enorme, altíssima e poderosíssima", remata.

Veja o vídeo: