O Festival #EuFicoEmCasa contou com a participação de dezenas de artistas portugueses que, a partir das suas casas, deram pequenos concertos em direto no Instagram. Em entrevista, José Cid confessou que ficou triste por não ter sido convidado para a iniciativa e decidiu dar pequenos espetáculos diários no Facebook.

"Estou triste por ter sido afastado [do festival #EuFicoEmCasa], ninguém se lembrou de me convidar e, pronto, fiz a minha alternativa”, disse o músico à revista TV 7 Dias. "Tenho sido sempre o patinho feio da música portuguesa (...) Já me habituei a que os nomes da música portuguesa me virem as costas, mas eu estou sempre aberto a ajudar", acrescentou.

À publicação, José Cid explicou ainda que o seu projeto "José Cid ao Lusko Fusko" é "uma transmissão informal via telemóvel". "Por isso, se houver qualquer falha, aqui ficam as nossas desculpas. Então vamos lá! Que Deus nos proteja", rematou.

Veja aqui um dos concertos: