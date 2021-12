Em entrevista ao Jornal de Notícias, José Cid recordou a polémica que envolveu os seus fãs transmontanos. "Digam o que disserem, adoro Trás-os-Montes", frisou o músico, lembrando que já deu "mais de dez concertos solidários nessa região".

"Já pedi humildemente desculpa. Trás-os-Montes pode não gostar de mim, mas eu gosto de Trás-os-Montes", sublinhou o artista, frisando que, mesmo nas suas "declarações mais polémicas", dá "sempre uma saída". "Não agrido e fujo", defendeu em entrevista ao JN.

"O número de pessoas que me ama é infinitamente superior ao das que me detestam. Vejo isso nos concertos de norte a sul. (...) Sou seguramente o cantor que mais público leva aos concertos. E não preciso de organizar excursões, as pessoas vão porque gostam. O meu maior Grammy Latino é o amor do público. Não há memória de um artista português receber uma homenagem pública nacional como a que tenho tido", rematou.