Segundo o município, participam no espetáculo José Gonçalez, natural de Estremoz, José Cid, António Pinto Basto, Jorge Fernando, André Amaro e Silvino Sardo.

O Teatro Bernardim Ribeiro, propriedade do município, é um dos ‘ex-libris’ da cidade alentejana, tendo a autarquia preparado uma programação especial, a decorrer ao longo de 2022, para assinalar os 100 anos da principal sala de espetáculos do concelho.

No âmbito deste evento, está também agendada para o dia 21 a inauguração da exposição intitulada “Teatro Bernardim Ribeiro 100 Anos de História (s)”, na sala de exposições temporárias Tomaz Alcaide, naquele teatro, que vai ficar patente ao público até 30 de setembro.

Este mês a programação inclui ainda os concertos do grupo Vozes do Imaginário, na sexta-feira, e Sons do Vagar, no dia 29, ambos no Museu Berardo Estremoz, às 21h30.

A programação comemorativa do centenário do Teatro Bernardim Ribeiro não se limita ao espaço do teatro, pois, também decorrem iniciativas em vários espaços da cidade e nas freguesias do concelho, intituladas “TBR sai à Rua”.

Segundo a câmara municipal, espetáculos de teatro, música, cinema, dança, ópera e artes circenses preenchem, ao longo do ano, a programação que assinala o centenário da sala de espetáculos.

O Teatro Bernardim Ribeiro, assim denominado em homenagem ao poeta alentejano do mesmo nome, foi inaugurado a 22 de julho de 1922 e está classificado como imóvel de interesse municipal desde 1997, integrando a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP).