O espetáculo recorda canções de uma altura em que o cantor Sérgio Godinho “se encontrava no exílio em França” e “outras, mais ou menos recentes, poeticamente associadas ao conceito do exílio”, explicam os promotores, em comunicado.

No dia 19 de setembro, o Cine Granadeiro vai acolher, ao longo do dia, a conferência “José Mário Branco, Arquiteto e Ator de Canções”, a cargo de Manuel Pedro Ferreira, e um conjunto de sessões testemunhais dedicadas ao universo de José Mário Branco, que vão tratar temas como “Cantos no Exílio”, “Sons e Cenas”, “Novos Protestos, Outras Canções” e “Uma Mão Cheia de Vozes na Luta”.

Nas sessões participam Agnès Pellerin, Alexandre Alves Costa, António Branco, Ana Matos Fernandes (Capicua), Carlos Fragateiro, Domingos Morais, Flávio Almada (LBC Soldjah), Francisco Fanhais, Hélder Costa, João Madeira, Luís Cília, Manuel Deniz Silva, Manuel Pedro Ferreira, Mário Vieira de Carvalho, Nuno Santos (Prétu Chullage), Rita Azevedo Gomes, Rui Cidra, Sérgio Godinho e Tino Flores.

Durante a noite, no mesmo espaço, decorrerá um espetáculo inédito intitulado “Uma mão cheia de vozes na luta”, com a atuação de membros do Grupo de Ação Cultural – Afonso Dias, António Duarte, Carlos Guerreiro, Tino Flores e João Lóio.

O encontro encerra no dia 20 de setembro, no Cine Granadeiro, com o colóquio “Contra as ditaduras erguer a voz e cantar”, com a participação de membros do conselho consultivo do Observatório da Canção de Protesto, entre eles Adelino Gomes, Ana Matos Fernandes (Capicua), Nuno Santos (Prétu Chullage), João Carlos Callixto, José Fortes, Joaquim Vieira e Manuel Freire.

O colóquio, que tem como convidado Alberto Carrillo Linares, vai contar ainda com a presença de Salwa Castelo-Branco, Viriato Teles, Soraia Simões de Andrade e Rui Vieira Nery, seguindo-se a exibição do documentário “Les Printemps de L'Exil” e a atuação do coro da Casa da Achada – Centro Mário Dionísio.

O Observatório da Canção de Protesto (OCP) tem como objetivos o estudo, a salvaguarda e a divulgação do património musical tangível e intangível da canção de protesto produzido durante os séculos XX e XXI, através da realização de iniciativas culturais diversas.

A entrada em todas as iniciativas é gratuita mediante reserva antecipada e sujeita a lotação da sala.