Oil London, influencer britânico, fez 18 cirurgias plásticas para ficar o mais parecido possível com Park Jimin, um dos vocalistas dos BTS, grupo sul-coreano que soma milhões de seguidores em todo o mundo.

Segundo o Daily Star, no total, as cirurgias plásticas custaram cerca de 150 mil dólares.

Nas redes sociais, Oil London frisou que viveu "no corpo errado" nos últimos oito anos e que finalmente pode "ser ele mesmo".

"Nunca ninguém se assumiu coreano, mas eu tive muitos problemas com a minha identidade", frisou. "Sim, identifico-me como coreano. Sim, não sou binário. 'Sim, pareço-me com o Jimin'. Mas nada disso deveria ser uma razão para me colocarem de lado na sociedade", rematou nas redes sociais.