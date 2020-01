Justin Bieber anunciou a data de lançamento do seu quarto disco, "Changes". O sucessor de "Purpose" (2015) será editado no dia 14 de fevereiro, anunciou o músico nas redes sociais.

O cantor revelou ainda um novo single, gravado em parceira com Kehlani. "Get Me" é o segundo tema do novo disco de Bieber e sucede ao single "Yummy".

Em dezembro, o jovem cantor revelou nas redes sociais que iria editar um novo álbum em 2020 e lançar uma série documental antes de arrancar numa nova digressão mundial.

"Acho que será diferente dos outros álbuns por causa do momento em que estou na minha vida", confessou o artista.