A uma semana do lançamento do seu novo álbum, "Changes", Justin Bieber revelou mais um single inédito. Esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, o músico lançou o tema "Intentions",gravado em parceria com Quavo.

A canção, disponibilizada nos serviços de streaming de música, veio acompanhada por um videoclip realizado por Michael Ratner e que alerta para as dificuldades que atravessam algumas mulheres e crianças que recorreram à instituição Alexandria House.

bonita história do Alexandria House, um abrigo para mulheres e mulheres com filhos que não tem onde morar por dificuldades financeiras ou por terem vivido um relacionamento abusivo e, assim, necessitarem uma nova casa para recomeçarem as suas vidas.

No vídeo, Justin Bieber centra-se na história de três mulheres ligadas à Alexandria House: Bahri, imigrante da Arábia Saudita, Marcy, que foi mãe aos 19 anos e que precisou de fugir de um relacionamento abusivo, e Angela, uma artista que viveu nas ruas de Los Angeles.

De acordo com a revista Rolling Stone, o cantor fez uma doação de cerca de 200 mil dólares à instituição.

Veja o videoclip: