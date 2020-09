A banda sensação da K-pop BTS tornou-se no primeiro grupo sul-coreano a liderar o top de música nos Estados Unidos, anunciou a Billboard esta segunda-feira (31 de agosto). Com o single em inglês "Dynamite", a boyband conquistou primeiro lugar do ranking.

O marco sedimenta o domínio global do grupo de sete membros, após derrotar pesos pesados norte-americanos, incluindo Lady Gaga, Ariana Grande e Taylor Swift, ao vencer o prémio na categoria Pop nos MTV Video Music Awards.

O primeiro êxito dos BTS cantado totalmente em inglês, "Dynamite", foi lançado a 21 de agosto e conquistou 33,9 milhões de reproduções nos Estados Unidos em apenas uma semana, com 300 mil unidades vendidas.