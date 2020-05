Depois de participar na edição do Festival da Canção, da RTP, para interpretar o tema "Diz só" da autoria de Dino d'Santiago e do compositor Kalaf Epalanga, Kady regressa agora aos temas originais com "FLAN". A cantora apresentou o seu novo single ao SAPO Mag. Veja o vídeo.

