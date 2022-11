“Pedi-lhe para ser meu vice-presidente”, disse o artista, garantindo que o antigo chefe de Estado “começou a gritar”.

Kanye West, que agora dá-se pelo nome de Ye, publicou uma série de vídeos no Twitter durante a noite de quinta-feira e a madrugada de hoje com o logótipo “Ye 24”.

Num deles, o rapper de 45 anos lembra uma conversa que teve com Trump, que também já anunciou a sua candidatura às eleições de 2024.

Ye já havia embarcado numa improvável candidatura às eleições presidenciais em 2020, arrecadando 70.000 votos.

Já Trump confirmou hoje que jantou com o músico na sua residência na Florida, mas garantiu que a refeição foi “rápida” e “sem história”.

No centro de várias polémicas, Ye foi duramente criticado nas últimas semanas por usas uma camisola com a frase “White Lives Matter” e por publicar comentários antissemitas nos Instagram e no Twitter.

Na quinta-feira, a sua antiga patrocinadora Adidas anunciou a abertura de uma investigação após funcionários da empresa desportiva alemã ter acusado o ‘rapper’ de comportamento sexual imprópria e intimidação.