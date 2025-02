Não ficou claro se o artista e empresário, que mudou legalmente o seu nome para Ye, desativou a conta ou se foi a própria plataforma a removê-la.

"Estou a sair do Twitter [agora X]. Estou agradecido ao Elon por me permitir desabafar. Tem sido muito catártico usar o mundo como uma caixa de ressonância", escreveu na sua última publicação, referindo-se ao magnata.

Tornou-se um padrão para Ye, de 47 anos, que agora é conhecido tanto pelas suas provocações, geralmente repletas de ódio, como pela sua música. Já foi banido da plataforma durante quase oito meses por violar as regras que proíbem a incitação à violência.

As últimas mensagens de Ye incluem comentários em apoio ao rapper Sean "Diddy" Combs, que está preso por acusações de tráfico sexual.

O artista também fez referência à sua presença nos Grammys, realizados na semana passada, com a sua esposa Bianca Censori, que surgiu praticamente nua na passadeira vermelha antes da cerimónia de entrega dos prémios.

Durante anos, Ye tem falado abertamente sobre a sua luta contra o transtorno bipolar. Disse recentemente no podcast "The Download" que também foi diagnosticado com autismo.