Com criação cenográfica de Nuno Lucena e desenho de luz de Pedro Correia, “Kartas Kafka” conta ainda com assistência de produção e interlocução artística do dramaturgo Jorge Palinhos.

Em direto e online, a peça conta ainda com a interpretação do ator brasileiro Ricardo Guilherme, que já se apresentou a solo, no Porto, em algumas edições do edições do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI).

Com figurino da artista brasileira Rebeca Lemos Carvalho, “Kartas Kafka” parte de “Carta ao Pai”, do escritor checo Franz Kafka.