A cantora e compositora Karyna Gomes apresenta, no dia 08 de setembro, no Centro Cultural da Malaposta, em Olival de Basto, Odivelas, o seu novo álbum “N’Na”, divulgou hoje a promotora.

No palco da Malaposta, Karyna Gomes faz-se acompanhar pelos músicos Milton Gulli, na viola, André Moreira, no baixo, Paulo Sérgio Matos, no piano, e Marcos Alves, na bateria.

O espetáculo faz parte do ciclo “Sons de África no Feminino", em que também participam Aline Frazão e Carmen Souza.

Karyna Gomes é uma cantora e compositora de ascendência cabo-verdiana, que viveu na Guiné-Bissau e cresceu em São Paulo, no Brasil. A sua música refelete estas vivências. Do seu repertório refira-se, entre outros temas, “Gustu di Mel”, "Amor Livre" e "Nafiky".