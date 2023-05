Katy Perry aceitou o convite para marcar presença e atuar na coroação do rei Carlos III, que decorreu este fim de semana em Londres.

Ao entrar na Abadia de Westminster, a cantora norte-americana teve dificuldade em encontrar o seu lugar, ficando perdida entre os convidados. O momento tornou-se viral nas redes sociais e, pouco depois, a artista confirmou que conseguiu sentar-se.

"Não se preocupem, já encontrei", gracejou Katy Perry.

Veja o vídeo:

Já no final da cerimónia, a cantora tropeçou e quase caiu. As fotos do momento também chegaram rapidamente às redes sociais.

Veja as fotos: