Depois de uma pausa de seis anos, os Keane estão de volta aos palcos para apresentar o novo álbum, "Cause and Effect". O regresso a Portugal está marcado para este sábado, dia 25 de janeiro, com um concerto no Coliseu do Porto. No domingo, a banda britânica ruma a Lisboa, para subir ao palco do Campo Pequeno.

Apesar do intervalo, o grupo nunca foi esquecido - canções como “Everybody's Changing”, "Somewhere Only We Know”, “This Is the Last Time” e "Sovereign Light Café” continuam a tocar diariamente nas rádios de todo o mundo e não vão ficar de fora dos concertos.

O regresso da banda de Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin e Richard Hughes tem sido celebrado por todos os fãs. "Tivemos 10 anos muito intensos com digressões e discos e entrámos nesse ciclo. Acho que quando fazes algo que adoras, se fazes isso durante muito tempo... deixas de gostar tanto. E o Tom disse que queria fazer algo, onde fosse compositor - as nossas canções são escritas pelo Tim", explicou Richard, baterista dos Keane, ao SAPO Mag, no MEO Marés Vivas.