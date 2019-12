A conferência de imprensa contou com a presença dos Da Weasel, que regressam aos palcos no NOS Alive, no do 11 de julho de 2020.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais.

Esta semana, a organização confirmou também o regresso dos Faith No More.

Taylor Swift, Da Weasel, Caribou, Hobo Johnson and The Lovemakers, Two Door Cinema Club e Wolf Parade também vão passar pela edição de 2020 do NOS Alive.

BILHETES:

A partir de agora será possível adquirir bilhetes diários para dia 8 de julho, bem como duas novas tipologias de passes (Passe 4 Dias e Passe 3 Dias - 08, 09 & 10 de julho).

Bilhete Diário – 08 de julho – 69€ - NOVIDADE

Bilhete Diário – 09 de julho - 69€

Bilhete Diário – 10 de julho - 69€

Passe 3 Dias – 08, 09 e 10 de julho – 159€ - NOVIDADE

Passe 3 Dias – 09, 10 e 11 de julho – 159€

Passe 4 Dias – 08, 09, 10 e 11 de julho - 189€ - NOVIDADE

8 DE JULHO

Palco NOS

Kendrick Lamar

9 DE JULHO

Palco NOS

Taylor Swift

Khalid

Palco Sagres

Parov Stelar

10 DE JULHO

Palco NOS

Billie Eilish

Faith No More

Anderson .Paak & The Free Nationals

Finneas

Palco Sagres

Caribou

Hobo Johnson and The LoveMakers

11 DE JULHO

Palco NOS

Da Weasel

Two Door Cinema Club

Haim

Palco Sagres

Wolf Parade

Parcels