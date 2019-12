A organização do NOS Alive anunciou esta quinta-feira, dia 5 de dezembro, novas confirmações para a edição de 2020. Kendrick Lamar é uma das grandes novidades e atua a 8 de julho no festival - a organização adicionou um data extra (8 de julho) aos três dias do festival (9, 10 e 11 de julho).

A partir desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, vai estar à venda um passe de quatro dias e mais um passe de três (para os dias 8,9 e 10), além do passe para os dias 9, 10 e 11 - os passes gerais de três dias custam 159 euros. O preço dos bilhetes diários é de 69 euros.