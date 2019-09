Kevin Hart encontra-se hospitalizado na sequência de um acidente automóvel, no qual seguia com o condutor e outro passageiro.

De acordo com um relatório do site TMZ, o carro despenhou-se numa vala depois de se desviar da estrada, na Mulholland Highway, em Malibu.

Hart e o motorista do veículo sofreram "ferimentos graves nas costas", revelou a polícia local, mas nenhum está em risco de vida.

Nem o condutor nem o terceiro passageiro foram identificados. A polícia assinala que o motorista não se encontrava alcoolizado nem sob a influência de drogas, embora o acidente ainda esteja a ser investigado.

Kevin Hart iniciou a carreira no mundo do espetáculo no circuito de stand-up comedy antes de Judd Apatow o escolher para um papel secundário na série de TV "Undeclared" (2001).