O ator norte-americano e vencedor de dois Óscares Kevin Spacey foi acusado formalmente de mais sete crimes de agressão sexual no Reino Unido, confirmou esta quarta-feira a Crown Prosecution Service (CPS), o equivalente em Inglaterra e no País de Gales ao Ministério Público em Portugal.

"A CPS autorizou acusações criminais adicionais contra Kevin Spacey, 63 [anos], por uma série de agressões sexuais contra um homem entre 2001 e 2004", anunciou Rosemary Ainslie, chefe de divisão de crimes especiais da CPS.

"A CPS também autorizou uma acusação de fazer uma pessoa envolver-se em atividade sexual sem consentimento. As acusações seguem-se a uma análise dos indícios reunidos pela Polícia Metropolitana na sua investigação", acrescentou.

"A CPS recorda a todos os envolvidos que os processos criminais contra o senhor Spacey estão ativos e que ele tem direito a um julgamento justo", salientou.

Estes novas acusações juntam-se às cinco que tinham sido avançadas formalmente a 13 de junho e pelas quais deverá ir a julgamento durante três a quatro semanas a partir de 6 de junho de 2023, relacionadas com agressões a três homens entre março de 2005 e abril de 2013.

Kevin Spacey foi visado em vários casos de agressão sexual e comportamento inapropriado em 2017 pelo ator Anthony Rapp e outras pessoas, numa polémica que desencadeou denúncias com outras figuras do entretenimento e esteve na origem do movimento #MeToo.

Até então uma figura respeitada do cinema norte-americano e do teatro britânico, o ator vencedor de dois Óscares viu a carreira interrompida de forma abrupta: foi despedido da série "House of Cards", da plataforma Netflix, e retirado do filme "Todo o dinheiro do mundo", de Ridley Scott, com todas as cenas onde entrou a serem regravadas por Christopher Plummer. Outra oportunidades também se esfumaram.

A 20 de outubro deste ano, um júri de um tribunal de Nova Iorque ilibou-o de abuso sexual do ator Anthony Rapp, que o acusara de o tentar seduzir em 1986, quando tinha 14 anos.