Vinte e cinco peças de teatro, duas das quais estreias, fazem a XXVII Festa do Teatro – Festival Internacional de Teatro de Setúbal, a decorrer na cidade de 21 a 30 de agosto, anunciou a organização na quinta-feira.

“A nível nacional, a festa está implantadíssima. Já vamos para 30 anos disto”, afirmou José Maria Dias, diretor do Teatro Estúdio Fontenova, companhia anfitriã do festival, acrescentando que embora esta seja a 27.ª edição, devido a três anos em que não aconteceu “logo no início, por falta de apoios”, o certame realiza-se desde 2004 sem interrupções.

O festival está também “implantado a nível internacional” devido ao elevado número de companhias estrangeiras que se propõem a participar, mas a organização, “infelizmente, não tem capacidade de as trazer todas”, frisou José Maria Dias.

Do total de peças, quinze estão integradas na secção oficial, cinco na secção 'off a concurso' e outras tantas a secção 'off extra concurso', de acordo com a programação divulgada na quinta-feira, em Setúbal.

Além das peças, esta edição do Festival conta ainda com sete atividades paralelas, como espetáculos musicais, debates, oficinas de teatro, entre outras, e uma exposição sobre o 40.º aniversário, este ano, da companhia que continua sem casa própria.

Das estreias consta “Unsilent mode Vol. II Seen/Unseen”, uma produção conjunta de Portugal, Birmânia, Reino Unido, Tailândia e Malásia, que resulta de uma residência artísitica ainda e decorrer, e que terá duas sessões, no dia 22, o segundo do festival, na 'blackbox' da Escola Secundária Sebastião da Gama, estabelecimento de ensino que acolhe a maioria dos espetáculos.

O espetáculo faz parte de “uma trilogia de obras em processo, desenvolvidas de 2024 a 2026, que procura reconstruir o evento teatral com – e para – uma geração criada na era digital”, segundo a sinopse da peça.

No primeiro dia, além da sessão de abertura e de um concerto ao final da tarde, no dia 21, com o grupo La Barca, no Convento de Jesus, cabe aos espanhóis Luz Arcas e La Phármaco darem o arranque dos espetáculos da secção oficial, à noite, com a peça “Somos la guerra”, no Fórum Municipal Luísa Todi.

“Somos la guerra” é “uma obra quebrada, como se rompem as águas que anunciam o parto, como as primeiras palavras do mundo, molhadas de imediato por lágrimas e suor”, escreve Luz Arcas numa nota de apresentação do espetáculo.

“Damas da noite – Uma farsa de Elmano Sancho”, no dia 23, no Cine-Teatro S. João, em Palmela, “Memorabíblia”, também no dia 23, no Fórum Luísa Todi, “Um submarino em Marte”, do coletivo português Imaginar de um Gigante, e “Au|Sente”, uma coprodução da Eira e Cães do Mar, no dia 24, no auditório e na 'blackbox' da Escola Secundária Sebastião da Gama, são outras das peças da secção oficial.

Com companhias oriundas de Portugal, Espanha, Brasil, Itália e Cuba, esta edição da Festa do Teatro tem ainda como propostas, na secção oficial, o monólogo “Casandra”, pela espanhola Tríade Teatro, no dia 25, na 'blackbox' da Escola Secundária, e “Entre a vida e a morte – Prova de artista para a mão do senhor”, uma produção da Loup Solitaire, de Elmano Sancho, a representar no dia 26, no pátio da Escola Sebastião da Gama.

“Fio mental”, pela Urze Teatro, no dia 26, na 'blackbox', e “Sob a terra”, um espetáculo que procura sensibilizar sobre os incêndios, com produção conjunta da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e do Ministério da Cultura, no dia 27, no Fórum Luísa Todi, estão também na secção oficial.

Completam esta secção as peças “A falecida mãe da madama”, por A Bruxa Teatro, no dia 28, na 'blackbox', e “Personas sobre as persas”, a segunda estreia, trazida pelo Faísca Teatro, vencedores do Mais Festa2024, a representar no dia 29, no auditório da Sebastião da Gama.

“Olha a bruxa, Nicolau”, pelos portugueses de Umcoletivo, na Sociedade Recreativa União Setubalense, espaço que este ano se associa à festa, com duas representações, no dia 30, “O velho eremita”, pelo Krisálida, dia 30, no auditório da Escola Sebastião da Gama, constam também da secção oficial.

“Revolución”, pelos espanhóis do Teatro sobre Ruedas, no dia 30, no Fórum Luísa Todi, encerra o Festival e completa a secção oficial.

Entre as cinco peças da secção 'off a concurso', destaque para “Nem mais uma”, que Yakelin Morales traz de Cuba, com a história de Maria, uma mulher que vive fechada em casa acompanhada apenas pela música. Será apresentada no dia 23, na União Setubalense.

Os portugueses da White Noise Teatro, com “3 homens ecologicamente tóxicos qu este espe©táculo é lixo”, dia 23, na União Setubalense, e “Animales humanos”, pelos espanhóis do La Savia Teatro, no dia 29, no auditório da Escola Sebastião da Gama, são também propostas da 'off a concurso'.

Na secção 'off extra concurso' estão, entre outras, peças como “Ôtovinu”, pelo brasileiro Palhaço Fusquinha, no jardim de Palhais, no dia 23, e “Cafelina”, “um poema visual criado com imagens de café numa tela pintada com acrobacias dançadas”, no dia 24, nos jardins de Palhais e do Bonfim.

“Há quatro décadas a trabalhar em Setúbal e trinta anos de festival ainda não temos uma sala alternativa ao [Fórum] Luísa Todi", lamentou José Maria Dias, agradecendo, todavia, à Escola Secundária Sebastião da Gama que, para o Festival, lhes disponibiliza todas as instalações e onde se situa “o centro nevrálgico” do certame.

A falta de uma sala média, até aos 200 lugares “ou menos que isso”, como alternativa ao Luísa Todi e que possa albergar peças “mais intimistas, que muitas vezes se perdem no Luísa Todi”, é uma dificuldade de sempre do Teatro Estúdio Fontenova e que o coletivo não vê dia de se alterar", acrescentou.

Com uma programação “diversificada”, o festival promete abordar temas como a guerra, a maternidade, a igualdade de género, a resistência dos povos e “o genocídio em Gaza”, acrescentou José Maria Dias.

A concluir, José Maria Dias, diretor do festival e da companhia anfitriã, Teatro Estúdio Fontenova, fez questão de enfatizar que o Festival se “solidariza com o povo da Palestina que está a sofrer um ataque brutal de genocídio em várias frentes, não só com os bombardeamentos, como a morte por fome e falta de assistência humanitária, que é uma coisa gritante”.

A programação pode ser consultada através das publicações nas redes sociais do Teatro Estúdio Fontenova.