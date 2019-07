Khea, estrela revelação do trap latino atua dia 13 de outubro na sala Lisboa ao Vivo. O cantor soma milhões de seguidores nas redes sociais (actualmente 2,4 milhões no Instagram e 1,7 no Youtube) e esgotou todos os concertos da digressão na América Latina.

"Mil milhões de streams não podem estar errados, especialmente quando são da mesma música, quando a música é das primeiras cartas de apresentação de um artista de 17 anos (agora com 19) e tudo aconteceu há menos de dois anos", frisa a promotora Ritmos em comunicado.

"She Don't Give Fo", "Cómo Le Digo", "Vete" e "Loca", gravada em colaboração com Duki e Cazzu, são alguns dos singles do artista.