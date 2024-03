Troye Sivan estreia-se em Portugal em 2024, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 29 de maio. O espetáculo na capital portuguesa marca o arranque da digressão do álbum "Something to Give Each Other" e já se encontra esgotado.

No site da MEO Blueticket apenas se encontram disponíveis bilhetes VIP, que estão à venda por 149,85 euros.

Em comunicado, a Ritmos & Blues sublinha que, aos 28 anos, Troye Sivan "é já um artista com um impressionante sucesso" – atingiu a marca dos 26 mil milhões de streams, 10 milhões de álbuns vendidos e conta uma audiência nas redes sociais que chega aos 30 milhões.

"Something To Give Each Other" é o terceiro álbum de estúdio do artista e tem conquistado elogios. Aclamado pela revista Time como "a estrela pop perfeita", o cantor está nomeado em duas categorias na edição de 2024 dos Grammys.