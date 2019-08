Kiefer Sutherland, celebrizado por ter protagonizado a série "24", cancelou a sua digressão pela Europa depois de ter sofrido um acidente. Paralelamente ao trabalho como ator, o canadiano-britânico tem apostado numa carreira na música.

Na sua conta no Instagram, Kiefer Sutherland explicou que escorregou nas escadas do seu autocarro. No comunicado, o ator de 52 anos lamentou ter de cancelar os vários concertos agendados.

"Lamento os transtornos causados aos fãs que compraram bilhetes. Farei de tudo para poder compensá-los", escreveu o ator. "Voltaremos a ver-nos o quanto antes... E prometo ser mais cuidadoso quando descer as escadas de um autocarro em movimento", acrescentou Kiefer Sutherland.