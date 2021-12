A primeira edição do Hedflow Festival Solidário decorre este sábado, 18 de dezembro, a partir das 23h00.

O evento recebe as bandas Krisiun, Hibria, Dead Fish, Desalmado, Manger Cadavre?, Rebaelliun, Simbiose, Grindead, Test, Process of Guilt, Corja!, Aneurose, Clandestinas, Earth Drive, Maddiba, Forceps, Crexpo, Föxx Salema, Punho de Mahin, Vennecy, Caverjets e Mountain Chicken.

A transmissão será feita no canal de Youtube do site Hedflow simultaneamente com a Rádio Armazém, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no Brasil.

O festival apoia o projeto Solidariedade Vegan criado por Vivi Torrico e João Gordo (Ratos de Porão). As contribuições podem ser direcionadas a:

Solidariedade Vegan

Pix: 101.471.468-01

Identificar: Solidariedade Vegan

Paypal: vivi.torrico@uol.com.br

Para quem quiser colaborar com as bandas que atuam no festival, a Hedflow deixará ainda os links de cada uma na descrição dos vídeos durante a transmissão.

Mais informações em https://hedflow.com/