Kyle Eastwood, de 53 anos, estreou-se discograficamente, a solo, com "From There to Here" (1998) e, em 2009, editou o seu mais recente álbum "Metropolitan".

No dia 26 de março Eastwood atua em Lisboa, às 17h00 e às 21h00 no Museu do Oriente, e, no dia seguinte, às 21h00, na Casa da Música, no Porto.

Esta série de atuações marca o regresso do músico aos palcos nacionais depois de ter feito parte do cartaz do Misty Fest, em 2019.