Fonte oficial do auditório gerido pela Academia e Escola Profissional de Música de Espinho admite que até ao final do ano outras propostas deverão passar por esse palco, mas anuncia já um cartaz que combina "óperas e sinfonias de Mozart", por exemplo, com a folk de William Tyler, cuja carreira a solo se afirmou depois de "anos a tocar com os Silver Jews e os Lambchop".

Essa programação arranca a 27 de setembro com o concerto em que o maestro Pedro Neves dirige a Orquestra Clássica de Espinho e a trompista Cristiana Neves numa abordagem às obras que marcaram o final do Classicismo. Mozart e Richard Strauss compõem o repertório.

Segue-se a 11 de outubro a Orquestra de Jazz de Espinho, dirigida pela dupla Manuel Dias e Paulo Perfeito, e com os solos de bateria de Mário Costa, "titular de uma versatilidade ímpar" que o leva a explorar os mais diversos projetos de pop, rock e fado. No Auditório de Espinho, esse solista dará a conhecer a a experiência materializada no álbum de estreia "Oxy Patina".