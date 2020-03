A dupla inglesa Lamb regressa a Portugal em maio, para um concerto no North Music Festival, no Porto, de apresentação do álbum “The Secret of Letting Go”, editado no ano passado, foi hoje anunciado.

Os Lamb (Lou Rhodes e Andy Barlow) atuam no festival em 23 de maio, no palco principal, mesmo dia dos The Script, The Waterboys e Sensible Soccers, de acordo com a promotora do festival num comunicado hoje divulgado.

O North Music Festival acontece nos dias 22 e 23 de maio, na Alfândega do Porto. Para a edição deste ano já tinham sido anunciados, além de The Script, The Waterboys e Sensible Soccers, Deftones, Moonspell, Paus e Bizarra Locomotiva.