"Good News", o primeiro single do primeiro álbum póstumo de Mac Miller, foi revelado esta sexta-feira, dia 10 de janeiro. O disco"Circles" será editado na próxima semana, a 17 de janeiro.

O tema, tal como o álbum, foi terminado pelo produtor Jon Brion. A família do músico apoiou a produção do disco.

Mac Miller foi encontrado morto após uma aparente overdose na sua casa nos arredores de Los Angeles, em de setembro de 2019. Na altura, os serviços de emergência médica não ofereceram mais detalhes sobre o que levou à morte, mas esta segunda-feira foi divulgado o resultado do exame toxicológico.

De acordo com as novas informações, o músico de 26 anos morreu devido a uma mistura de cocaína e fentanil, um opioide que funciona como anestésico mas também é consumido como droga recreativa. Os resultados do exame também apontam a ingestão de álcool.