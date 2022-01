Intitulada "Last Folio", a mostra, com curadoria de Katya Krausova, resulta de um projeto iniciado em 2005 pelos dois artistas nascidos na antiga Checoslováquia, tendo emigrado ainda jovens para o Canadá e a Inglaterra, respetivamente, por razões políticas, quando, em 1968, o país foi invadido pelas tropas soviéticas.

Quando iniciaram este projeto, Yuri Dojc "era um fotógrafo consagrado pelos seus retratos de judeus sobreviventes do Holocausto, e Katya Krausova era uma cineasta de sucesso, a viver há quase 40 anos fora do seu país, mas os seus destinos cruzaram-se pelo seu interesse comum em aprofundar a história da [antiga] Checoslováquia”, indica uma nota de imprensa do Museu Berardo.

Com esse propósito, viajaram durante dez anos por uma Eslováquia arrasada pela guerra à procura das memórias dos judeus sobreviventes do Holocausto, das suas raízes e das suas identidades, numa tentativa de resgatar a cultura histórica judaica.

Até 1939, o território deste país tinha uma grande tradição judaica, mas com a Segunda Guerra Mundial tudo mudou, muitos judeus desapareceram nos campos de concentração, e esta cultura foi praticamente extinta da região, com as casas e sinagogas saqueadas.

As imagens que vão ser apresentadas na exposição do Museu Berardo são o resultado do trabalho dos dois artistas, "o último testemunho de uma cultura, da história de um povo — uma história que foi brutalmente interrompida quando das deportações para os campos de concentração, em 1942".

"São imagens únicas pela sua autenticidade e intensidade, tão belas quanto trágicas, de ruínas de escolas, de sinagogas, de livros e de objetos”, indica a apresentação do museu.

A exposição inclui um conjunto de retratos contemporâneos de sobreviventes do Holocausto e um filme que, de uma forma poética, testemunha as cicatrizes da tragédia nazi e da destruição da cultura judaica", salienta a nota.

A antiga Checoslováquia formou-se no termo da Grande Guerra de 1914-1918, com a desagregação do Império Austro-Húngaro, congregando Boémia, Morávia e Eslováquia.

Em 1938, parte do território foi anexada pela Alemanha. Após a II Guerra Mundial, o país manteve-se na órbita da antiga União Soviética e do chamado Bloco de Leste, do qual se afastou em 1989/1990. Passou então a República Checa e da Eslováquia. As duas nações tornaram-se estados independentes em janeiro de 1993.

A exposição "Last Folio" é inaugurada no dia 27 de janeiro, entre as 17h00 e as 21h00, e fica patente até 29 de maio deste ano.