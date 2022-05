Durante a final do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu no passado sábado, dia 14 de maio, Laura Pausini saiu do palco devido a uma indisposição. Esta quarta-feira, dia 18, na sua conta no Instagram, a artista italiana revelou que testou positivo à COVID-19.

"Não me sentia bem desde sábado. (...) Achei que era devido ao cansaço acumulado, mas afinal não era assim", escreveu nas redes sociais.

Laura Pausini teve de cancelar os concertos nos Estados Unidos, agendados para o próximo fim de semana. "Preparei um espetáculo muito especial e estava ansiosa por ver os meus fãs na Flórida. Mas, agora, preciso de melhorar", rematou a cantora.